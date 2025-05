Le parole del ministro degli Esteri, Vikram Misri

Anche l’India ha confermato il raggiungimento del cessate il fuoco con il Pakistan. “È stato concordato che entrambe le parti avrebbero cessato il fuoco e ogni azione militare via terra, aria e in mare. Sono state impartite istruzioni da entrambe le parti per attuare questa intesa”, ha affermato il ministro degli Esteri indiano Vikram Misri, aggiungendo che i massimi ufficiali militari si sarebbero visti il 12 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata