Visita congiunta di Macron, Merz, Tusk e Starmer

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk e Keir Starmer sono arrivati sabato a Kiev in una dimostrazione congiunta di sostegno all’Ucraina, mentre si intensificano gli appelli alla Russia affinché accetti un cessate il fuoco di un mese nella guerra che dura da oltre tre anni tre anni. I leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito sono arrivati alla stazione ferroviaria di Kiev. Poi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska, hanno reso omaggio alle vittime di guerra presso il Memoriale per i Caduti in Piazza dell’Indipendenza a Kiev. E’ la prima volta che i leader dei quattro Paesi europei effettuano una visita congiunta in Ucraina.

