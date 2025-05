Previsto incontro con il presidente Zelensky

Il presidente francese, Emmanuel Macron, il primo ministro britannico, Keir Starmer, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, sono arrivati a Kiev, in Ucraina, dove si riuniranno con il premier polacco, Donald Tusk, per una visita congiunta al leader ucraino, Volodymyr Zelensky. I leader di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia visitano insieme per la prima volta il Paese invaso dalla Russia, per chiarire i contorni di una futura coalizione a sostegno di Kiev.

