Strade completamente bianche, città in tilt

La comunità di Mula, nella comunità autonoma di Murcia, in Spagna, è diventata completamente bianca giovedì 8 maggio dopo una violenta tempesta di grandine. I filmati postati sui social media mostrano neve al suolo e grandinate. I meteorologi avevano emesso una allerta arancione di tempesta per gran parte della Spagna. Anche nelle prossime ore è previsto maltempo, con neve alle quote più elevate.

