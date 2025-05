In precedenza, i due leader avevano firmato una dichiarazione congiunta sull'approfondimento delle relazioni bilaterali

Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati per un colloquio privato davanti a una tazza di tè a Mosca. Il Cremlino ha diffuso un video in cui il presidente russo offre tè e pasticcini al suo omologo cinese dopo dei colloqui più ampi con le rispettive delegazioni.

In precedenza, i due leader avevano firmato una dichiarazione congiunta sull’approfondimento delle relazioni bilaterali. Xi, inoltre, sarà tra i leader mondiali che parteciperanno venerdì alle celebrazioni per il Giorno della Vittoria in Russia.

