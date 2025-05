Prevista l'adozione di due dichiarazioni congiunte, tra cui una sulla stabilità strategica globale

Al via i colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping al Cremlino a Mosca. Accogliendo Xi, Putin lo ha definito “caro amico”. “Caro signor Presidente, caro amico, cari amici cinesi, è con grande piacere che vi do il benvenuto a Mosca. Sono molto felice di questo nuovo incontro e apprezzo sinceramente l’opportunità di poter comunicare con voi in modo personale e diretto”, ha dichiarato Putin durante i colloqui russo-cinesi.

I colloqui Russia-Cina iniziano in un cosiddetto ‘formato ristretto’, che è comunque piuttosto “affollato” sottolinea l’agenzia Interfax, parlando in particolare di una delegazione cinese piuttosto nutrita. Dopo questo formato ‘ristretto’ si passerà a uno ‘allargato’, con la partecipazione di membri del governo e dei vertici delle principali aziende. È prevista l’adozione di due dichiarazioni congiunte, tra cui una sulla stabilità strategica globale. Putin e Xi Jinping discuteranno le questioni più sensibili e delicate in privato davanti a un tè, incontro questo che avrà luogo dopo tutti gli eventi ufficiali, sottolinea Interfax.

Putin: “Nostre relazioni non dirette contro nessuno”

Lo sviluppo delle relazioni tra Russia e Cina non è diretto contro nessuno. È quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, all’inizio dell’incontro di alto livello Russia-Cina al Cremlino con il presidente cinese Xi Jinping. “Stiamo sviluppando i nostri legami a beneficio dei popoli di entrambi i paesi” ma “contro nessuno”, ha detto Putin secondo quanto riporta Interfax, aggiungendo che “le nostre relazioni sono paritarie, reciprocamente vantaggiose e non opportunistiche”. Putin ha sottolineato che l’intenzione di costruire buoni rapporti di vicinato, rafforzare l’amicizia e ampliare la cooperazione è “una scelta della Russia e della Cina basata sull’interazione strategica”.

Putin: “I nostri legami fattore stabilizzante più importante al mondo”

Il “legame di politica estera” fra Russia e Cina è il fattore stabilizzante più importante sulla scena internazionale. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, all’inizio dei colloqui con l’omologo cinese Xi Jinping. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Nel contesto di una situazione geopolitica difficile e di incertezza globale, il legame di politica estera russo-cinese è il fattore di stabilità più importante sulla scena internazionale”, ha dichiarato Putin.

La Russia e la Cina, ha affermato Putin, sostengono congiuntamente la formazione di un ordine mondiale multipolare più giusto e democratico basato sul diritto internazionale e sul ruolo centrale dell’Onu negli affari mondiali. Da parte sua, il presidente cinese Xi ha sottolineato che la Cina e la Russia “stanno rafforzando costantemente la fiducia politica reciproca e l’interazione strategica, mantenendo uno stretto coordinamento negli affari internazionali e rafforzando la stabilità in un mondo turbolento”, riferisce ancora Interfax. “La Cina e la Russia, in quanto potenze mondiali e membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, hanno una responsabilità speciale nei confronti dei nostri tempi e sono tenute a rafforzare costantemente la cooperazione strategica, a promuovere congiuntamente una multipolarità equa e ordinata, nonché una globalizzazione economica accessibile e inclusiva”, ha affermato Xi Jinping.

Putin andrà a Pechino tra agosto e settembre

Negli scorsi giorni, il Cremlino aveva annunciato che il presidente russo Putin si recherà in Cina tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, ricambiando la visita del leader cinese Xi Jinping in Russia per partecipare alle celebrazioni del Giorno della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

