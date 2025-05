Presentate le ultime tendenze tecnologiche su come i marchi utilizzano correttamente anche le preferenze dei clienti in modo trasparente e sicuro

(LaPresse) JAKALA, azienda leader in Europa nel settore data-driven specializzata in dati, intelligenza artificiale ed esperienze digitali, ha presentato le ultime tendenze tecnologiche su come i marchi utilizzano correttamente i dati dei propri utenti, attivano tali informazioni in modo intelligente e gestiscono il consenso e le preferenze dei clienti in modo trasparente e sicuro. Per affrontare questo tema così critico per i marchi, JAKALA ha lanciato un nuovo formato di evento chiamato Digital Drink, tenutosi a Madrid. L’esperienza ha combinato presentazioni di leader del settore, spazi di conversazione e dibattito tra i partecipanti e una proposta gastronomica di alto livello, con vini della cantina Cepa 21 e prosciutti selezionati da Enrique Tomás. L’evento ha avuto il sostegno di OneTrust, azienda leader nella tecnologia orientata all’uso responsabile dei dati, e ha riunito più di venti aziende di grande rilevanza, tra cui Día, Mutua Madrileña, Bankinter, Banco Santander e Vodafone. Una delle idee chiave emerse durante l’evento è come oggi i consumatori siano sempre più sensibili all’uso che viene fatto dei loro dati. La loro disponibilità a condividerli è direttamente correlata alla preoccupazione per la loro privacy. “Tutte le aziende si impegnano a garantire ai propri clienti un’esperienza ottimale, ma per farlo abbiamo bisogno di conoscerli meglio, e questo implica che acconsentano all’uso dei loro dati”, spiega Javier Sevilla, Regional Sales Director di OneTrust Iberia & LATAM.

È stato anche affrontato l’impatto negativo che un uso improprio dei dati può avere sul business. “Oltre il 40% dei clienti decide di abbonarsi o di interrompere il rapporto con un marchio a causa di un uso improprio dei propri dati”, sottolinea Javier Oliete, Managing Director di JAKALA. “Le aziende subiscono la pressione delle vendite e, a volte, danno la priorità a questo aspetto rispetto alle difficoltà di attivare correttamente i dati. Tuttavia, non farlo va a discapito dell’azienda stessa”. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto scoprire come la piattaforma OneTrust consenta una gestione responsabile dei dati e come JAKALA la integri nelle proprie strategie di marketing digitale per garantire la buona reputazione dei marchi con cui lavora. ”Forniamo assistenza dal momento della raccolta dei dati che ci vengono forniti dai clienti fino all’ottenimento del loro consenso. Facilitiamo la comprensione del perché tali dati vengono raccolti e come saranno utilizzati. Da lì, applichiamo politiche sulla privacy, valutazione dei rischi e automazione dei flussi di dati, nel rispetto di tutte le normative vigenti”, aggiunge Javier Sevilla. Tra gli ospiti del Digital Drink c’erano diversi clienti di JAKALA, che hanno condiviso le loro esperienze e le loro esigenze. Alejandro García Baena, Head of Digital Business di Ilunion Hotels, ha sottolineato: “La principale difficoltà che affrontiamo oggi è spiegare bene agli utenti qual è l’obiettivo della raccolta e del successivo utilizzo dei dati. Non si tratta di sfruttare i database a vantaggio dell’azienda ma di migliorare l’esperienza dell’utente”.

David Carro, Senior Digital Leader presso Digital & AI Booster, ha aggiunto: “Gli utenti non sono tanto riluttanti quanto instabili: cancellano qualsiasi canale di comunicazione se non lo trovano rilevante. Offrire loro la possibilità di scegliere quali argomenti e canali desiderano ricevere è fondamentale, poiché genera molta fiducia nel marchio”. Da parte sua, Iván Izquierdo, Head of IT Transformation presso Mutua Madrileña, ha sottolineato: “OneTrust ha risolto un grande problema per molte aziende: rispettare tutte le clausole legali in vigore. Nei grandi gruppi aziendali, poter gestire in modo unificato i permessi e le clausole tra diverse società è particolarmente importante”.

