La presidente della Commissione europea a un evento all'Università la Sorbona di Parigi

“La scienza è un investimento e dobbiamo offrire gli incentivi giusti. Per questo motivo posso annunciare che presenteremo un nuovo pacchetto di 500 milioni di euro per il periodo 2025-2027 per rendere l’Europa una calamita per i ricercatori”. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’evento “Choose Europe for Science” (“Scegli l’Europa per la Scienza”), presso l’Università La Sorbona di Parigi, con il presidente francese Emmanuel Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata