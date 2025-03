La presidente della commissione Europea: "Prendere il comando della competitività"

L’Ue guarda a investimenti e risparmi con l’annuncio della presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen. Un Piano che arriverà tra qualche giorno.

“L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per prendere il comando nella corsa alla competitività – osserva von der Leyen su X – questo mese la commissione Europea presenterà l’Unione del risparmio e degli investimenti. Trasformeremo i risparmi privati in investimenti tanto necessari. E lavoreremo con i nostri partner istituzionali per farla decollare”.

