Ritardi su decine di convogli in viaggio fra Madrid e l'Andalusia

Ritardi per migliaia di passeggeri in Spagna dopo un furto di rame in 4 punti del cavo utilizzato nel sistema di segnalazione della linea ad alta velocità tra Madrid e Siviglia. Lo riferiscono le autorità ferroviarie spagnole.

Il furto, avvenuto nella tarda serata di domenica, ha avuto effetti su decine di treni in viaggio fra Madrid e l’Andalusia, proprio mentre molte persone stavano tornando a casa nella capitale dopo un weekend festivo. Oggi l’operatore ferroviario statale spagnolo Renfe ha chiesto ai passeggeri con treni in partenza dalla stazione Atocha di Madrid prima delle 8 del mattino di non arrivare in anticipo per evitare assembramenti.

