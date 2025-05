I fan si riuniscono per il 4 maggio

In Cile i fan di Star Wars si sono riuniti domenica alla mostra “Expo Yoda” a Santiago per celebrare lo Star Wars Day, il 4 di maggio, quando gli appassionati della saga salutano gli altri con “Che la Forza sia con te”.

L’evento, tenutosi al Parco Araucano, ha riunito fan di tutte le età che si sono vestiti come i loro personaggi preferiti di Guerre Stellari. Lo Star Wars Day è stato creato dai fan come un omaggio a uno degli slogan più popolari dei film, “Che la forza sia con te”. Nella capitale cilena, l’evento a ingresso gratuito ha offerto lezioni di combattimento con la spada laser per bambini, mostre a tema, concorsi di cosplay, musica dal vivo e stand per i collezionisti. Molti fan hanno anche celebrato la Giornata internazionale di Star Wars alla Cantina di Nowa, un ristorante considerato la prima cantina di “concept art” in America Latina ispirata alla saga di Star Wars.

