L'ex candidato definisce il voto "una frode"

“Siamo qui con un’unica missione: il ritorno all’ordine costituzionale, il ritorno alla democrazia. Non ho altro obiettivo che il primo posto per il popolo rumeno”. Lo ha detto il candidato nazionalista di estrema destra George Simion, presentandosi a un seggio elettorale della capitale Bucarest, al fianco di Calin Georgescu, che aveva superato il primo turno delle precedenti elezioni poi annullate dalla corte suprema. Da parte sua, Georgescu ha definito il nuovo voto “una frode orchestrata da coloro che hanno fatto dell’inganno l’unica politica di Stato”, ma ha affermato di essere lì per “riconoscere il potere della democrazia, il potere del voto che spaventa il sistema, che terrorizza il sistema”.

