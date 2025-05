Intervistato dalla rete Nbc, il presidente Usa ha risposto così a una domanda

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato in un’intervista andata in onda sulla Nbc di non sapere se in qualità di presidente dovrà rispettare la Costituzione statunitense, ma ha affermato che la sua amministrazione “ovviamente seguirà” le decisioni della Corte Suprema. La risposta è arrivata durante uno scambio di battute al programma ‘Meet the Press’ della Nbc, quando la conduttrice Kristen Welker ha chiesto all’inquilino della Casa Bianca se i cittadini americani e non meritino un giusto processo nei procedimenti legali. Il leader di Washington ha inizialmente risposto: “Non lo so. Non lo sono, non sono un avvocato. Non lo so”. Pressato ulteriormente da Welker, che ha citato la clausola del giusto processo del Quinto Emendamento, il tycoon ha affermato di essere stato eletto per occuparsi di immigrazione e che “i tribunali mi stanno impedendo di farlo”. Alla domanda se, in qualità di comandante in capo, sia tenuto a rispettare la Costituzione, il presidente ha risposto: “Non lo so”.

