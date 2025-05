Il presidente americano in una intervista a Nbc News: "Non so se devo rispettare la Costituzione"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non cercherà un terzo mandato. “Sarò un presidente per otto anni, sarò un presidente per due mandati. Ho sempre pensato che fosse molto importante”, ha detto in un’intervista rilasciata al programma ‘Meet the Press’ della Nbc News, rispondendo a una domanda sul terzo mandato.

“Non è qualcosa che intendo fare”, ha affermato Trump. “voglio trascorrere quattro anni fantastici e poi passare il testimone a qualcuno, idealmente un grande repubblicano, un grande repubblicano che porti avanti il mio lavoro”.

L’inquilino della Casa Bianca ha poi dichiarato di non sapere se in qualità di presidente dovrà rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, ma ha affermato che la sua amministrazione “ovviamente seguirà” le decisioni della Corte Suprema. La risposta è arrivata durante uno scambio di battute al programma ‘Meet the Press’ della Nbc, quando la conduttrice Kristen Welker ha chiesto a Trump se i cittadini statunitensi e non meritino un giusto processo nei procedimenti legali. Il presidente ha inizialmente risposto: “Non lo so. Non lo sono, non sono un avvocato. Non lo so”.

Pressato ulteriormente da Welker, che ha citato la clausola del giusto processo del Quinto Emendamento, il leader di Washington ha affermato di essere stato eletto per occuparsi di immigrazione e che “i tribunali mi stanno impedendo di farlo”. Alla domanda se, in qualità di comandante in capo, sia tenuto a rispettare la Costituzione, il presidente ha risposto: “Non lo so”. “Non lo so. Devo rispondere dicendo, ancora una volta, che ho avvocati brillanti che lavorano per me, e ovviamente seguiranno quanto stabilito dalla Corte Suprema. Quello che hai detto non è quello che ho sentito dire dalla Corte Suprema. Hanno un’interpretazione diversa”, ha sottolineato il tycoon.

