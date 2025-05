Le persone cercano riparo

Un missile balistico è stato lanciato dallo Yemen contro Israele. Lo riferisce l’esercito dello Stato ebraico. Il razzo, fatto partire dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, è caduto nella zona dell’aeroporto Ben Gurion.

Le sirene di allarme aereo hanno iniziato a suonare in tutto il centro del Paese e a Tel Aviv. L’Idf ha affermato di aver lanciato degli intercettori contro il missile e sta indagando sull’impatto nello scalo aeroportuale. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti. Nella Striscia di Gaza, intanto, un raid israeliano ha ucciso almeno 45 palestinesi.

