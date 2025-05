Israele bombarda infrastrutture nel paese "in difesa dei drusi"

L’esercito israeliano ha diffuso un video dei raid contro infrastrutture militari in Siria, prese di mira in varie parti del Paese. Secondo la ong Osservatorio siriano per i diritti umani, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato oltre 20 attacchi sul Paese.

L’Idf fa sapere di aver preso di mira “un sito militare, l’artiglieria antiaerea e un’infrastruttura missilistica terra-aria”. “L’Idf continuerà ad agire come richiesto per proteggere i cittadini dello Stato di Israele, le truppe sono schierate nella Siria meridionale e pronte a impedire alle forze ostili di entrare nella zona e nei villaggi drusi. Continueremo a rimuovere qualsiasi minaccia nella zona”, spiega l’esercito dello Stato ebraico.

