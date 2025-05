Alla dimostrazione a Manhattan anche la deputata dem Ocasio-Cortez

Migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a New York in occasione del Primo Maggio, chiedendo migliori condizioni di lavoro, il rispetto dello stato di diritto e la protezione dei migranti. Nel mirino dei dimostranti l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. In occasione della festa dei lavoratori del primo maggio manifestazioni si sono tenute in tutto il mondo.

Dal palco dela raduno a Manhattan ha parlato anche la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. “Buona Festa dei Lavoratori. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per dire che la classe dei miliardari dovrebbe temere il potere dei lavoratori in tutto il paese”, ha detto l’esponente dem.

