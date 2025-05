Agenti in tenuta antisommossa hanno impedito ad attivisti e lavoratori di avvicinarsi al Palazzo Presidenziale

Scontri tra manifestanti e polizia durante una manifestazione per la Festa dei lavoratori a Manila, nelle Filippine. Centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa hanno impedito agli attivisti e ai lavoratori di avvicinarsi al Palazzo Presidenziale. In migliaia per le strade della capitale per celebrare la Festa Internazionale dei Lavoratori. I manifestanti e i sindacalisti hanno ribadito la loro richiesta al governo di aumentare il salario minimo e proteggere i posti di lavoro nel Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata