Il sovrano con Camilla e William ha tenuto un ricevimento a Londra

(LaPresse) Re Carlo III e la regina Camilla hanno tenuto un ricevimento per la Victoria and George Cross Association in vista dell’80esima anniversario del Victory in Europe Day (VE Day) di lunedì, che celebra la vittoria degli Alleati sul Nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il principe William si è unito alla coppia reale all’evento al Castello di Windsor, dove Carlo ha scambiato alcune chiacchiere parlare con il maggiore Peter Norton, insignito della George Cross, per il suo coinvolgimento nella guerra in Iraq nel 2005. Tra gli altri partecipanti al ricevimento c’era anche il sergente Johnson Beharry, insignito della Victoria Cross, che ha salvato due volte i suoi colleghi mentre era sotto il fuoco nemico in Iraq.

