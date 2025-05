Il messaggio del Sovrano in un opuscolo destinato agli ospiti del ricevimento a Buckingham Palace

Re Carlo III ha espresso il suo sostegno alle persone affette dal cancro confessando che la diagnosi può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”. In un messaggio scritto in un opuscolo destinato agli ospiti che hanno partecipato mercoledì a un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare le organizzazioni che aiutano le persone affette da questa malattia, Carlo ha parlato della sua esperienza. “Ogni diagnosi, ogni nuovo caso, sarà un’esperienza scoraggiante e a volte spaventosa per quelle persone e i loro cari”, ha detto. “Ma essendo io stesso uno di quelli che compongono quelle statistiche, posso garantire che può anche essere un’esperienza che mette in luce il meglio dell’umanità”, ha affermato.

La sua esperienza ha rafforzato la convinzione che ‘i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione’, ha sottolineato. Il Sovrano è ancora in cura a più di un anno dalla diagnosi di un tumore di cui non è stata rivelata la natura. Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, hanno invitato alla residenza reale per il ricevimento i rappresentanti delle associazioni benefiche contro il cancro. Era presente anche l’ex moglie del principe Andrea, Sarah, duchessa di York, che ha anche lei affrontato un trattamento contro il cancro, alla pelle e al seno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata