La spiegazione della ministra degli Interni Nancy Faeser: "Discrimina interi gruppi di popolazione"

In Germania l’AfD è stato dichiarato partito di estrema destra. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interno tedesco, ha classificato Alternative fuer Deutschland (AfD), come accertata organizzazione estremista di destra. I servizi segreti interni hanno comunicato che il sospetto che il partito stesse perseguendo azioni dirette contro l’ordine fondamentale democratico e libero è stato confermato e, in parti essenziali, è divenuto certo. AfD è stato il secondo partito più votato alle ultime elezioni in Germania.

AfD partito di estrema destra: cosa ha detto la ministra degli Interni Faeser

“AfD persegue in modo dimostrabile obiettivi contrari all’ordine democratico liberale e rappresenta un concetto etnico di nazionalità che discrimina interi gruppi della popolazione. I cittadini con un background migratorio sono trattati come tedeschi di seconda classe“, ha dichiarato davanti ai giornalisti la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser.

“Ciò – ha aggiunto – è in chiaro contrasto con la garanzia della dignità umana sancita dall’articolo 1 della legge fondamentale“. Finora l’AfD era classificata a livello federale come “caso sospetto” di estremismo di destra: ora l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione compie un ulteriore passo avanti. A causa del “carattere estremista dell’intero partito, che ignora la dignità umana”, il Bfv classifica il partito di Alice Weidel come indiscutibilmente estremista di destra.

