Allagate strade e cancellati voli e traghetti

Il maltempo sta sferzando vaste aree della Nuova Zelanda soprattutto per il forte vento. Tantissimi gli evacuati ma non sono stati segnalati morti o feriti gravi. Allerta rossa per vento forte emessa giovedì per Wellington, all’estremità meridionale dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda: è stata la prima volta che la capitale, famosa per le sue raffiche di vento, ha affrontato il livello di allerta più alto.

I residenti sono stati invitati a rimanere in casa, evitare gli spostamenti e tenersi lontani da porte e finestre, poiché raffiche fino a 150 km/h rappresentavano un “pericolo per la vita” a causa della caduta di alberi e oggetti volanti, secondo quanto riferito dal servizio meteorologico Metservice. I voli da e per Wellington sono stati cancellati per tutta la giornata di giovedì e i traghetti passeggeri tra l’Isola del Nord e l’Isola del Sud sono stati sospesi almeno fino a venerdì pomeriggio. Onde di 5 metri nello Stretto di Cook, lo stretto che separa le due isole più grandi della Nuova Zelanda. Giovedì pomeriggio circa 1.000 abitazioni erano senza elettricità nella regione di Wellington, che conta 550.000 abitanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata