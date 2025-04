Il presidente americano durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca

“I cinesi stanno andando male” e “non voglio che accada“. Così il presidente americano Donald Trump commenta le notizie sulle difficoltà per l’economia cinese, colpita dai dazi Usa al 145%. “È triste sentirlo” e “a un certo punto spero che faremo un accordo con la Cina. Non vogliamo i prodotti cinesi se non ci tratteranno equamente”, ha detto il tycoon durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca.

