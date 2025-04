Almeno 45 persone sono rimaste ferite

Almeno 45 persone sono rimaste ferite durante la notte a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, colpita da un massiccio attacco con droni russi. Secondo il Servizio di emergenza statale, l’attacco ha distrutto edifici residenziali, infrastrutture e automobili. Il servizio di emergenza ha anche riferito che sono scoppiati incendi in varie parti della città.

Ancora senza esito gli sforzi diplomatici per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina. Putin ha annunciato una tregua di pochi giorni ma ha anche avvertito gli Usa: “Vogliono una soluzione rapida, ma le cause del conflitto sono complesse”, ha dichiarato il presidente russo.

