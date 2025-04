Trump: "Grazie a me se Putin non ha preso tutto l'Ucraina"

Circa 600 soldati della Corea del Nord sono morti e oltre 4.000 sono rimasti feriti combattendo al fianco dell’esercito russo in Ucraina. È quanto affermato dal Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis) durante una riunione a porte chiuse della commissione parlamentare. A riferire la cifra ai giornalisti è stato il parlamentare Lee Seong Kweun. Lee ha aggiunto che il Nis stima che 2.000 soldati nordcoreani feriti siano stati rimpatriati in Corea del Nord per via aerea o ferroviaria tra gennaio e marzo, mentre i morti sarebbero stati cremati in Russia prima che le loro salme fossero rimpatriate.

Trump: “Grazie a me se Putin non ha preso tutto l’Ucraina”

“Penso che Putin volesse tutta l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista ad Abc News. “Penso che se non avessi vinto le elezioni, lui avrebbe preso tutta l’Ucraina”, ha aggiunto, “e grazie a me, credo che lui sia disposto a porre fine ai combattimenti”.

Salgono a 45 i feriti in attacco di droni russi su Kharkiv

Secondo i dati aggiornati, è aumentato a 45 il numero dei feriti a Kharkiv in seguito a un attacco russo con droni kamikaze lanciato ieri sera. Per prestare soccorso alle vittime sono state dispiegate più di dieci squadre di emergenza. Lo ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov. “Tra le vittime ci sono due bambini e una donna incinta”, ha scritto in un post su Telegram.

Russi attaccano regioni Dnipro e Kharkiv con droni, una vittima

Le forze armate russe hanno attaccato nella notte con droni le regioni ucraine di Dnipro e Kharkiv. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nella regione di Dnipro, ha reso noto il governatore Serhiy Lysak ci sarebbe almeno un morto mentre in quella di Kharkiv il primo bilancio parla di almeno 39 feriti con case ed automobili danneggiate.

Tajani: “Pace entro fine anno ma tregua di 3 giorni è bluff”

“Sono convinto che entro quest’anno la guerra in Ucraina finirà”. È quanto afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al quotidiano La Stampa. Ma sulla tregua di 3 giorni proposta dal presidente russo Vladimir Putin, dice: “È un bluff, simile a quella fatta a Pasqua. Non è un vero cessate il fuoco. Serve una proposta più concreta”. “Tocca a Putin fare il primo passo”, aggiunge, “deve dare una risposta a Trump, che finora non è arrivata, a differenza di quella di Zelensky. La trattativa partirà da condizioni nuove. Ognuno dirà la sua, poi si cercherà una mediazione”

