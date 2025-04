Immagine da Facebook

La donna era stata messa in stato di fermo il 19 aprile

È stata rilasciata in Guinea-Bissau l’attivista e imprenditrice italiana Valentina Cirelli. È quanto si apprende da fonti diplomatiche, che sottolineano che il caso era stato seguito fin dal principio dall’ambasciata italiana a Dakar, in raccordo con la Farnesina, e continua a essere seguito.

Lo scorso 24 aprile era emerso che Cirelli, residente da circa 20 anni in Guinea-Bissau e proprietaria di un piccolo hotel insieme al padre, era stata messa in stato di fermo il 19 aprile dalla polizia della Guinea-Bissau nella zona di Ingoré, vicino al confine con il Senegal, e il giorno dopo, il 20 aprile, era stata portata dalla polizia nella capitale Bissau.

Secondo quanto era emerso, l’accusa per la connazionale sarebbe stata quella di aver partecipato a delle manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l’estrazione di risorse minerarie.

Cirelli è originaria di Lerici, in provincia di La Spezia. Il primo a dare la notizia dell’arresto era stato il 23 aprile il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.

