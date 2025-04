Il colosso di Jeff Bezos ha deciso di mostrare ai propri clienti americani gli aumenti dei prezzi dovuti alle tariffe di Trump

L’iniziativa di Amazon, che intende mostrare ai propri clienti gli aumenti dei prezzi dovuti all’introduzione dei dazi, è un “atto ostile e politico”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. L’iniziativa del colosso di Jeff Bezos per ora riguarda i consumatori americani.

Bessent: “Dazi sono insostenibili per Pechino”

Nelle ultime ore ha parlato anche il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, che in un briefing con la stampa ha dichiarato che i dazi imposti dall’Amministrazione Trump sono “insostenibili” per la Cina, che rischia di perdere “velocemente” 10 milioni di posti di lavoro. Bessent non ha però risposto alla domanda se Washington e Pechino stiano dialogando sulla questione e chi, eventualmente, abbia preso l’iniziativa.

“Usa molto vicini ad accordo con India”

Gli Stati Uniti sono “molto vicini” a concludere un accordo commerciale con l’India, ha spiegato Bessent, riferendo che anche gli accordi con la Corea del Sud e il Giappone sono a buon punto. Parlando dei negoziati in corso con l’Europa, Bessent ha spiegato che alcuni Paesi europei, come Francia e Italia, hanno imposto “un’ingiusta digital service tax ai grandi Internet provider” Usa. “Vogliamo vedere rimossa quella tassa ingiusta su una delle grandi industrie americane”, ha aggiunto Bessent.

