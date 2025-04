Le elezioni sono state in parte vissute come un "referendum" sull'ex primo ministro, Justin Trudeau

Il Partito Liberale del Primo Ministro Mark Carney ha vinto le elezioni federali canadesi lunedì. Carney nel suo primo discorso ha sottolineato: “Il Presidente (Donald) Trump vuole distruggerci affinché l’America possa possederci. Questo non accadrà mai, non accadrà mai. Ma dobbiamo anche riconoscere la realtà che il nostro mondo è cambiato radicalmente. Anche per me, qui davanti a voi questa sera, c’è umiltà nel riconoscere che, sebbene molti abbiano scelto di riporre la loro fiducia in me, la loro fiducia nel nostro partito, ci sono anche milioni di nostri concittadini che avrebbero preferito un esito diverso”.

Nel discorso davanti ai sostenitori a Ottawa, Carney ha sottolineato l’importanza dell’unità canadese di fronte alle minacce provenienti da Washington.

