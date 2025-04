Le elezioni sono state in parte vissute come un "referendum" sull'ex primo ministro, Justin Trudeau

Il Partito Liberale del primo ministro Mark Carney ha vinto a sorpresa le elezioni federali canadesi. Si tratta del quarto mandato consecutivo dei Liberali che hanno sorprendentemente ribaltato le previsioni della vigilia che davano favorito il leader dell’opposizione populista Pierre Poilievre.

Le elezioni sono state in parte vissute come un “referendum” sull’ex primo ministro, Justin Trudeau, la cui popolarità è diminuita verso la fine del suo decennio al potere a causa dell’aumento dei prezzi di cibo e case.

Secondo gli osservatori sul voto canadese hanno pesato le minacce di annessione e di guerra commerciale annunciate dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che hanno alimentato un’ondata di nazionalismo negli elettori che ha aiutato i Liberali a ribaltare il risultato.

Nelle proiezioni dopo la chiusura dei seggi secondo la Canadian Broadcasting Corporation, l’emittente pubblica nazionale, i liberali di Mark Carney otterranno la maggioranza relativa dei 343 seggi al Parlamento rispetto ai conservatori ma non è ancora chiaro se raggiungeranno la maggioranza assoluta, che consentirebbe loro di approvare le leggi senza bisogno di aiuto alleanza con partiti minori.

Carney: “Abbiamo superato lo shock del tradimento americano ma non dimentichiamo la lezione”

“Abbiamo superato lo shock del tradimento americano, ma non dovremo mai dimenticare la lezione“. Lo ha detto il primo ministro del Canada, Mark Carney, nel discorso della vittoria che ha tenuto davanti ai sostenitori a Ottawa, dopo che il suo Partito Liberale ha vinto le elezioni federali.

Nel suo intervento Carney ha sottolineato l’importanza dell’unità canadese di fronte alle minacce provenienti da Washington e ha ribadito una convinzione che aveva già espresso durante la campagna elettorale: il sistema reciprocamente vantaggioso che il Canada e gli Stati Uniti avevano condiviso dalla fine della Seconda guerra mondiale è giunto al termine. “Come dico da mesi, l’America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua, il nostro Paese. Non si tratta di minacce vane. Il presidente Trump sta cercando di spezzarci per poterci possedere. Questo non accadrà mai, mai. Ma dobbiamo anche riconoscere la realtà: il nostro mondo è cambiato radicalmente”, ha affermato Carney.

Le proiezioni e i risultati delle elezioni in Canada

Alla chiusura delle urne, le proiezioni hanno mostrato i liberali vincitori con un numero di seggi superiore rispetto a quello dei conservatori nel Parlamento, che è composto da 343 seggi, ma non è chiaro se otterranno la maggioranza assoluta (cioè almeno 172 seggi) o dovranno affidarsi a uno dei partiti più piccoli per approvare le leggi.

La vittoria dei liberali giunge al termine di un ribaltamento in campagna elettorale che è stato alimentato dalle minacce di annessione di Donald Trump e dalla sua guerra commerciale. I liberali sembravano destinati a una sconfitta schiacciante fino a quando il presidente Usa non ha iniziato ad attaccare l’economia canadese e a minacciare la sua sovranità, suggerendo che il Canada dovesse diventare il 51° stato degli Stati Uniti.

I conservatori ammettono la sconfitta in Canada

Il leader del Partito Conservatore del Canada, Pierre Poilievre, ha ammesso la sconfitta riconoscendo la vittoria dei liberali del premier Mark Carney nelle elezioni federali. In un discorso tenuto mentre il suo seggio alla Camera dei Comuni è ancora in dubbio, Poilievre ha affermato che conservatori e liberali lavoreranno insieme per richiamare Donald Trump alle sue responsabilità: ha promesso che lavorerà con il primo ministro per superare la questione dei dazi e “proteggere la nostra sovranità e il popolo canadese”.

Ha chiarito inoltre che intende rimanere alla guida dei conservatori all’opposizione e ha promesso che continuerà a lottare per i canadesi e il loro diritto a una casa a prezzi accessibili in quartieri sicuri. “Sarà un onore continuare a lottare per voi”, ha detto ai sostenitori e, dopo essersi congratulato con Carney, ha promesso che i conservatori “faranno il loro dovere per chiamare il governo a rispondere delle proprie azioni” in un’Assemblea dei Comuni con una distribuzione dei seggi “molto risicata”.

