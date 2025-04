L'annuncio sull'emittente KRT: "Dispiegamento su ordine di Kim Jong-un"

La Nord Corea ha confermato per la prima volta di aver schierato truppe a supporto della Russia nella guerra di Mosca contro l’Ucraina, in base al trattato di mutua difesa. Il dispiegamento delle truppe nordcoreane, ha riferito l’emittente statale nordcoreana KRT, è stato effettuato “su ordine” del leader nordcoreano Kim Jong-un, in conformità con il trattato di mutua difesa tra Pyongyang e Mosca, e aveva lo scopo di aiutare la Russia a riconquistare la regione di Kursk, che le forze ucraine avevano conquistato con un’incursione a sorpresa lo scorso anno.

L’annuncio della Corea del Nord è arrivato due giorni dopo che la Russia ha dichiarato che le sue truppe hanno completamente recuperato la regione di Kursk. I funzionari ucraini hanno negato questa affermazione.

