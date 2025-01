Lo rivela l'agenzia di spionaggio della Corea del Sud: "Ai militari ordinato il suicidio prima di essere catturati"

Almeno 300 soldati nordcoreani inviati a supportare la guerra di Mosca in Ucraina sono stati uccisi, mentre altri 2.700 sono rimasti feriti. Lo ha riferito l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud. Il National Intelligence Service (NIS) ha condiviso le informazioni con i parlamentari durante una riunione a porte chiuse del comitato parlamentare di intelligence.

“Mancanza di comprensione della guerra moderna”

Il Nis ha affermato di aver attribuito le “massicce perdite” dei soldati nordcoreani alla loro “mancanza di comprensione della guerra moderna”, incluso il loro “inutile” atto di sparare a droni a lungo raggio, sulla base dell’analisi dell’agenzia di un video di combattimento ottenuto di recente. Moon Seong Mook, un generale di brigata sudcoreano in pensione, ha detto che l’alto numero di morti per i soldati nordcoreani era prevedibile, in quanto non sarebbero stati sufficientemente preparati per una missione sconosciuta nel terreno della regione di Kursk, che è molto diverso dal paesaggio montuoso della Corea del Nord. Un altro svantaggio per i nordcoreani è che non stanno conducendo operazioni indipendenti, ma sono stati spinti a combattere sotto la guida di comandanti russi, forse alle prese con tattiche sconosciute e problemi di comunicazione dovuti alle barriere linguistiche, ha aggiunto Moon. Le forze nordcoreane potrebbero anche operare con squadre speciali di sorveglianza per arrestare o giustiziare coloro che provano a disertare.

“Ordinato suicidio a soldati della Corea del Nord prima di essere catturati”

Secondo il National Intelligence Service (NIS) della Corea del Sud, i promemoria trovati sui soldati nordcoreani morti in Ucraina indicavano che era stato ordinato loro di suicidarsi prima di essere catturati dalla forze armate di Kiev. L’agenzia ha detto che un soldato nordcoreano, di fronte alla minaccia di essere catturato, ha gridato “Generale Kim Jong Un” e ha cercato di far esplodere una bomba a mano prima di essere colpito e ucciso.

“Nessuna richiesta di asilo in Corea del Sud”

L’agenzia ha detto che i soldati nordcoreani catturati non hanno espresso una richiesta di reinsediamento in Corea del Sud. L’agenzia si è detta disposta a discutere la questione con le autorità ucraine se i nordcoreani dovessero chiedere asilo in Corea del Sud. Koo Byoungsam, portavoce del ministero dell’Unificazione della Corea del Sud, ha dichiarato che per facilitare l’asilo dei soldati nordcoreani sarebbero necessarie “revisioni legali, anche sul piano del diritto internazionale, e consultazioni con le nazioni collegate“.

Zelensky: “Pronti a scambio tra prigionieri nordcoreani e ucraini”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere disposto a rilasciare i soldati nordcoreani catturati dall’Ucraina nella regione russa di Kursk in cambio dei soldati ucraini tenuti prigionieri in Russia.

“L’Ucraina è pronta a consegnare i soldati (del leader nordcoreano) a Kim Jong Un se riesce a organizzare uno scambio con i nostri guerrieri tenuti prigionieri in Russia”, ha affermato Zelensky domenica 12 gennaio in un post su X che includeva un video che presumibilmente mostrava due prigionieri di guerra nordcoreani interrogati. Un giorno prima, l’Ucraina aveva dichiarato di aver catturato due soldati nordcoreani, segnando la prima volta che Kiev cattura soldati vivi dallo stato isolato. Né Mosca né Pyongyang hanno ufficialmente riconosciuto la presenza di truppe nordcoreane in Russia.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

