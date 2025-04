Le immagini dalla città spagnola dopo l'interruzione dell'elettricità che ha riguardato anche Portogallo e Francia

Traffico in tilt anche a Valencia a causa del maxi blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia e che ha provocato lo spegnimento di tutti i semafori. Le autorità spagnole hanno raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il blackout.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata