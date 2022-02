I termini finanziari dell'intesa non sono stati rivelati. Fonti parlano di oltre 10 milioni di dollari

È stato raggiunto un accordo provvisorio tra il principe Andrea e Virginia Giuffre, che lo ha accusato di avere abusato sessualmente di lei quando aveva 17 anni. In un documento depositato alla Corte federale di Manhattan, l’avvocato di Giuffre, David Boies, ha riferito che i legali di entrambe le parti hanno informato il giudice di avere raggiunto un accordo in linea di principio e che chiederanno l’archiviazione della causa entro un mese. “Virginia Giuffre e il principe Andrea hanno raggiunto un accordo extragiudiziale. Le parti presenteranno i documenti” per l’archiviazione “dopo che la sig.ra Giuffre avrà ricevuto il congedo pattuito (la cui somma non è stata resa nota)”, si legge nella nota. “Il principe Andrea – si legge ancora – intende inoltre fare una cospicua donazione all’ente di beneficenza della signora Giuffre a sostegno dei diritti delle vittime” di abusi.

Se i termini finanziari dell’intesa non sono stati rivelati, secondo fonti informate la somma pattuita per evitare il processo sarebbe fra i 10 e i 12 milioni di dollari

Giuffre ha citato in giudizio il principe Andrea in agosto, affermando che il secondo figlio maschio della regina Elisabetta avrebbe abusato di lei durante un viaggio con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein. Dal canto suo, il principe Andrea ha sempre negato tutte le accuse, tentando in tutti i modi di fare archiviare la causa.

