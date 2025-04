I fedeli hanno preparato esposizioni di composizioni floreali e striscioni

La “papamobile” utilizzata da Papa Francesco durante la sua visita a Timor Est nel 2024 ha sfilato per le strade di Dili sabato, prima della Messa del Requiem in programma nella città. La papamobile, così come una Toyota minivan utilizzata anch’essa da Francesco, sono state esposte al campo di Taci Tolu, dove il defunto papa aveva celebrato una messa durante la sua visita nel 2024.

