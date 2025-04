Il fondatore di Wikileaks è a Roma ed era in piazza ai funerali di Papa Francesco

Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli in Vaticano e in un negozio di souvenir con uno dei suoi due figli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata