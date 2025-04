Oltre 180 scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 6,2

Alcuni abitanti di Istanbul hanno trascorso la notte all’aperto, in tenda o in auto, dopo il terremoto di magnitudo 6,2 di mercoledì e le oltre 180 scosse di assestamento. Non sono stati segnalati danni gravi. Decine i feriti. Secondo l’United States Geological Survey, il terremoto ha avuto una profondità di 10 chilometri e l’epicentro a circa 40 chilometri a sud-ovest di Istanbul, nel Mar di Marmara. È stato avvertito in diverse province limitrofe.

