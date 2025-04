Paura tra la popolazione per il sisma di magnitudo 6.2

Paura a Istanbul, in Turchia, per un forte terremoto di magnitudo 6.2. Il sisma, avvertito nella metropoli turca e nelle zone limitrofe, mentre la gente era al lavoro o in casa, molti hanno cercato riparo in strada. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni.

