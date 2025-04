Così il vicepresidente Usa sulla morte di Bergoglio: "Penso fosse un grande pastore cristiano"

JD Vance ha parlato del suo incontro con Papa Francesco il giorno di Pasqua, poche ore prime che il Pontefice morisse. “Io ultimo leader ad averlo incontrato? ci ho pensato molto. Penso sia stata una benedizione”, ha spiegato il vicepresidente Usa aggiungendo: “Cerco solo di ricordare che sono stato fortunato ad avergli stretto la mano e ad avergli detto che prego per lui ogni giorno, perché lo facevo e lo faccio ancora”. Poi sulle possibili divergenze con il Papa dal punto di vista politico. “Sono consapevole che aveva alcune divergenze con alcune politiche della nostra amministrazione. Aveva anche molti punti in comune con alcune politiche della nostra amministrazione. Ma non voglio rovinare il suo ricordo parlando di politica. Penso che fosse un grande pastore cristiano”.

