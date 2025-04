Il pontefice e il vicepresidente Usa si sono scambiati gli auguri nel giorno di Pasqua

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha incontrato Papa Francesco per alcuni minuti a Casa Santa Marta. Poi ha lasciato il Vaticano. Il pontefice ha donato 3 uova di Pasqua ai figli del numero due di Donald Trump. Da Bergoglio in dono anche una cravatta vaticana e dei rosari. “So che non si sente bene, ma è bello vederla in salute”, ha detto Vance al Papa, “grazie per avermi ricevuto”.

Dopo l’incontro col Pontefice, Vance si è unito alla sua famiglia per la Messa di Pasqua nella basilica Papa di San Paolo fuori le mura. I Vance hanno visitato la tomba dell’apostolo San Paolo.

“Questa mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua” fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

Vance: “Un onore e una benedizione visita durante la Settimana santa”

“È stato un onore visitare il Vaticano durante la Settimana santa e una benedizione poter sperimentare la bellezza e la venerazione della liturgia del Venerdì santo nella basilica di San Pietro”. Così su Instagram il vicepresidente Usa, J.D.Vance, postando una foto della visita in Vaticano.

Vance: “Un piacere incontrare Meloni, Paese meraviglioso e grande alleato”

“È stato un piacere incontrare la premier Giorgia Meloni a Roma. L’Italia è un Paese meraviglioso e un grande alleato degli Stati Uniti”. Così su Instagram il vicepresidente Usa, J.D. Vance, postando una foto dell’incontro con la presidente del Consiglio.

