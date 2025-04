Immagine dall'archivio

La portavoce della Commissione Ue ha dichiarato che "non si esclude" questa possibilità

Possibile incontro a Roma, a margine dei funerali di Papa Francesco, tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e Donald Trump. “Non possiamo escludere che ci possano essere opportunità per brevi incontri bilaterali. Per il momento, non possiamo aggiungere altro al riguardo” ha detto la portavoce capo della Commissione europea, Paula Pinho, nel briefing quotidiano con la stampa.

“L’obiettivo principale della presenza della Presidente von der Leyen a Roma è esprimere cordoglio per Papa Francesco. Se si presenteranno altre opportunità nel contesto, a margine del funerale, allora saranno ovviamente colte. Ma l’obiettivo principale è ovviamente la partecipazione della Presidente ai funerali di Papa Francesco”, precisa. In generale, “stiamo valutando la possibilità di incontrare” il presidente Usa Donald Trump. “Nulla è confermato al momento. Quindi non abbiamo un incontro confermato in questa fase”, spiega.

Musumeci: incontri a funerali Papa Francesco? “Se calendario lo consentirà”

“Se il calendario delle esequie funebri dovesse consentire ritagli di tempo, io credo che il buon senso e il senso di responsabilità di tutti i rappresentanti e capi di Stato e Governo dovrebbe indurli a cogliere l’occasione per un breve scambio di idee. Chiaro che la presenza di Trump a Roma è in calendario ed è un dato che Giorgia Meloni ha già ottenuto disponibilità, ma vale anche per la Presidente della Commissione Europea. Abbiamo bisogno di confronto e dialogo in questo momento”. Così il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a Non Stop News su Rtl 102.5.

