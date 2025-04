Da Macron alla Casa Bianca fino a Re Carlo e Zelensky, la notizia del decesso del Santo Padre ha fatto il giro del pianeta

La notizia della morte di Papa Francesco ha colpito profondamente tutto il mondo e i suoi leader. Il Pontefice si è spento alle 7:35 del giorno di Pasquetta, come ha comunicato la Santa Sede. Dalla Casa Bianca a Macron da Putin a Re Carlo nel giro di poco tempo è arrivato il cordoglio di tutti.

Abbas: “Leale amico del popolo palestinese e della pace”

“Oggi abbiamo perso un leale amico del popolo palestinese e dei suoi legittimi diritti, un strenuo difensore dei valori della pace, dell’amore e della fede in tutto il mondo e un vero amico della pace e della giustizia”. Così il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas commenta la morte di Papa Francesco. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al Vaticano e ai credenti di tutto il mondo per questa grande perdita rappresentata dalla scomparsa di Papa Francesco, simbolo di tolleranza, amore e fratellanza”, aggiunge Abbas citato dall’agenzia Wafa, che ricorda che Papa Francesco aveva riconosciuto lo Stato di Palestina e issato la bandiera palestinese in Vaticano.

Herzog: “Spero sue preghiere per pace in Medioriente siano esaudite”

“Porgo le mie più sentite condoglianze al mondo cristiano e in particolare alle comunità cristiane in Israele, la Terra Santa, per la perdita del loro grande padre spirituale, Sua Santità Papa Francesco. Uomo di profonda fede e compassione sconfinata, ha dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a invocare la pace in un mondo travagliato. Ha giustamente riconosciuto la grande importanza di promuovere forti legami con il mondo ebraico e di favorire il dialogo interreligioso come via verso una maggiore comprensione e rispetto reciproco”. Lo scrive in un post su X il presidente israeliano Isaac Herzog. “Spero sinceramente che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno in sicurezza degli ostaggi siano presto esaudite”, ha aggiunto, “possa il suo ricordo continuare a ispirare atti di gentilezza, unità e speranza”.

Zelensky: “Tragica notizia, sapeva come dare speranza”

“Milioni di persone in tutto il mondo piangono la tragica notizia della scomparsa di Papa Francesco. La sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone e alla Chiesa”. Lo ha scritto in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sapeva come dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l’unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini”, ha aggiunto, “piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Papa Francesco. Memoria eterna!”.

Milei: “Un onore conoscere sua bontà e saggezza nonostante nostre differenze”

“È con profondo dolore che ho appreso questa triste notizia: Papa Francesco, Jorge Bergoglio, è venuto a mancare oggi e riposa in pace. Nonostante le differenze che oggi appaiono minori, averlo potuto conoscere nella sua bontà e saggezza è stato per me un vero onore”. È quanto scrive sul social X il presidente dell’Argentina Javier Milei. “Come Presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede, saluto il Santo Padre e accompagno tutti coloro che oggi si trovano di fronte a questa triste notizia”, aggiunge.

al-Sisi: “Figura eccezionale, ha dedicato vita a pace e giustizia”

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha affermato in un comunicato che Papa Francesco, morto questa mattina all’età di 88 anni, lascia dietro di sé “una grande eredità umana che rimarrà impressa nella coscienza dell’umanità” e lo ha definito “una figura eccezionale a livello mondiale che ha dedicato la sua vita al servizio dei valori della pace e della giustizia”

Papa, il cordoglio della Casa Bianca: “Riposa in pace”

“Riposa in pace, Papa Francesco”. Così la Casa Bianca ha espresso le sue condoglianze per la morte del Pontefice, pubblicando sul social X due foto che ritraggono gli incontri di Bergoglio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il vicepresidente J.D. Vance.

Papa Francesco, re Carlo: “Profondamente addolorato, sarà ricordato per compassione”

“Mia moglie e io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero”. È quanto si legge nel messaggio diffuso da re Carlo III, come riporta la Bbc. “Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutti gli uomini di fede e di coloro che, con buona volontà, operano per il bene degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia un’espressione esistenziale della fede in Dio ha trovato eco in tanti in tutto il mondo”, aggiunge il sovrano britannico, “attraverso il suo lavoro e la sua attenzione verso le persone e il pianeta, ha toccato profondamente la vita di moltissime persone”. “La Regina e io ricordiamo con particolare affetto i nostri incontri con Sua Santità nel corso degli anni e siamo stati profondamente commossi di aver potuto fargli visita all’inizio del mese”, continua la nota, “inviamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra più profonda solidarietà alla Chiesa che ha servito con tanta determinazione e alle innumerevoli persone in tutto il mondo che, ispirate dalla sua vita, piangeranno la devastante perdita di questo fedele seguace di Gesù Cristo”.

Papa Francesco, von der Leyen: “La sua eredità ci guidi verso un mondo più giusto”

“Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore puro per i meno fortunati. I miei pensieri sono con tutti coloro che soffrono questa profonda perdita. Possano trovare conforto nell’idea che l’eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”. Così la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen

Papa Francesco, Macron: “Voluto che la Chiesa portasse gioia e speranza ai più poveri”

“Da Buenos Aires a Roma, Papa Francesco ha voluto che la Chiesa portasse gioia e speranza ai più poveri. Possa unire le persone tra loro e con la natura”. Così il presidente francese Emmanuel Macron, esprimendo l’auspicio che questa speranza sopravviva alla sua scomparsa. “Mia moglie e io inviamo i nostri pensieri a tutti i cattolici e al mondo in lutto”, conclude.

Papa Francesco, Putin: “Persona eccezionale, conserverò di lui ricordo luminoso”

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino, come riporta l’agenzia Tass. Putin ha definito il pontefice “una persona eccezionale”, di cui “conserverà per sempre il ricordo più luminoso”. Il presidente russo ha anche sottolineato che Papa Francesco ha promosso attivamente lo sviluppo del dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana.

