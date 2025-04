Il vice di Trump ha incontrato il premier Modi

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la sua famiglia hanno visitato mercoledì l’iconico monumento Taj Mahal in India. Vance è in visita in India per quattro giorni, principalmente a titolo personale.

Il vice di Donald Trump ha anche incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi e ha tenuto un discorso sul commercio e sulle relazioni tra gli Stati Uniti e l’India.

