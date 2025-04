La colorata cerimonia di benvenuto a Jaipur

JD Vance e tutta la famiglia accolti in India con una colorata cerimonia di benvenuto. Il vicepresidente degli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Usha e i tre figli, si è spostato nella città di Jaipur, capoluogo dello stato indiano del Rajasthan, dopo l’arrivo a Nuova Delhi, dove lunedì 21 aprile ha incontrato il premier indiano Narendra Modi.

JD Vance con la moglie e i tre figli in India

Il numero due dell’amministrazione Trump ha sfilato con la famiglia su un tappeto rosso circondato da ballerini in abiti tradizionali, musicisti e anche due elefanti. Anche l’India sta cercando di evitare i dazi americani e di negoziare un accordo commerciale bilaterale con Washington. Vance, in visita in India per quattro giorni a titolo prevalentemente personale, ha incontrato Modi nella sua residenza di Nuova Delhi.

I due leader, ha fatto sapere l’ufficio del premier indiano, “hanno esaminato e valutato positivamente i progressi compiuti in vari settori della cooperazione bilaterale” e hanno inoltre “accolto con favore i significativi progressi” nei negoziati per un accordo commerciale tra i due paesi, secondo quanto riportato nella dichiarazione.

