Il sisma avvertito anche nelle zone limitrofe della capitale. L'epicentro nel Mar di Marmara

Un forte terremoto è stato avvertito in Turchia sia nella capitale Istanbul che nelle zone limitrofe. Secondo l’agenzia turca per la gestione delle emergenze, la scossa è stata di magnitudo preliminare di 6.2. Il sisma ha avuto epicentro nel Mar di Marmara, al largo di Istanbul. Non si hanno notizie immediate di danni o feriti.

Il terremoto ha avuto una profondità di 10 chilometri, secondo lo United States Geological Survey. Il suo epicentro è stato localizzato a circa 40 chilometri a sud-ovest di Istanbul, nel Mar di Marmara. È stato seguito da diverse scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 5,3. L’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze ha esortato i residenti a tenersi lontani dagli edifici. Il terremoto è stato avvertito nelle regioni limitrofe. La Turchia è attraversata da due importanti faglie e i terremoti sono frequenti.

Un terremoto di magnitudo 7,8 il 6 febbraio 2023 e una seconda potente scossa verificatasi poche ore dopo hanno distrutto o danneggiato centinaia di migliaia di edifici in 11 province turche meridionali e sudorientali, causando la morte di oltre 53.000 persone. Altre 6.000 persone sono state uccise nelle zone settentrionali della vicina Siria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata