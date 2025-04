Le telecamere della Cnn turca riprendono il sisma: non si hanno notizie immediate di danni o feriti

Un forte terremoto è stato avvertito a Istanbul e nelle zone limitrofe della capitale della Turchia. Secondo l’agenzia turca per la gestione delle emergenze, la scossa è stata di magnitudo preliminare di 6.2. Il sisma ha avuto epicentro nel Mar di Marmara, al largo di Istanbul. Non si hanno notizie immediate di danni o feriti. Paura in diretta negli studi della Cnn turca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata