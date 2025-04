Classe 1934, riveste il ruolo di decano del Collegio Cardinalizio, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e presidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina

Sarà il cardinale Giovanni Battista Re – Decano del Collegio Cardinalizio, Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi e Presidente emerito della Pontificia Commissione per l’America Latina – a celebrare i funerali di Papa Francesco che si svolgeranno sabato mattina in Piazza San Pietro in Vaticano.

Chi è il cardinale Giovanni Battista Re

Classe 1934 e bresciano di nascita, il cardinale Re entra in seminario a 11 anni, nel 1945, subito dopo la seconda guerra mondiale. Ordinato sacerdote nel 1957 fu inviato dal suo vescovo dell’epoca a perfezionare gli studi a Roma. Dopo un’esperienza come docente nel Seminario di Brescia viene chiamato al servizio della Santa Sede. Nel 1963 è destinato come ‘Addetto’ alla Nunziatura Apostolica in Panama. Nel 1967 è trasferito alla Rappresentanza Pontificia in Iran, dove resta fino al gennaio del 1971. Nel 1979 San Giovanni Paolo II lo nomina Assessore della Segreteria di Stato.

Nell’ottobre 1987 è promosso Segretario della Congregazione per i Vescovi ed è anche Segretario del Collegio Cardinalizio. Nel 1989 viene nominato Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Il 16 settembre 2000d diventa Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Presidente Delegato alla 10ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001) e della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi (Aparecida, maggio 2007), la sua collaborazione con il Papa è stata continua. Come Sostituto della Segreteria di Stato, egli ha anche accompagnato Giovanni Paolo II in numerosi viaggi apostolici in Italia e all’estero. Ha partecipato al conclave dell’aprile 2005 per l’elezione di Papa Benedetto XVI e al conclave del marzo 2013 che ha eletto Papa Francesco.

Il 10 giugno 2017, Papa Francesco convalida l’elezione – fatta dai Cardinali dell’Ordine dei Vescovi – del Card. Giovanni Battiste Re, del Titolo della Chiesa suburbicaria di Sabina-Poggio-Mirteto, quale nuovo Vice-Decano del Collegio Cardinalizio. Il 18 gennaio 2020, Bergoglio approva l’elezione, fatta dai Cardinali dell’Ordine dei Vescovi, a Decano del Collegio Cardinalizio.

Il 7 gennaio 2025, il Papa Francesco proroga l’approvazione da Lui concessa all’elezione del cardinale Giovanni Battista Re quale Decano del Collegio Cardinalizio. Da San Giovanni Paolo II creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, del Titolo della Chiesa Suburbicaria di Sabina Poggio-Mirteto (1° ottobre 2002); Titolo della Chiesa Suburbicaria di Ostia (25 gennaio 2020).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata