Allarme nella capitale della Russia, esplosa un'auto. Ancora ignote le cause, non sono state segnalate vittime

Un incendio ha interessato un’auto nel parcheggio del centro commerciale Afimall City sul lungofiume Presnenskaya a Mosca. Lo ha riferito la Direzione principale della capitale del ministero russo per le Emergenze, come riporta Tass.

“La Direzione Generale del Ministero delle Emergenze russo per la città di Mosca ha ricevuto una segnalazione relativa a un incendio sul lungofiume Presnenskaja. Un’auto sta bruciando nel parcheggio sotterraneo di un edificio amministrativo”, ha dichiarato il ministero delle Emergenze. L’incendio è stato preceduto dall’esplosione dell’auto. I vigili del fuoco sono giunti sul posto. L’origine dell’incendio è attualmente oggetto di indagine.

Autorità Mosca: “Spento incendio in centro commerciale”

Un incendio nel parcheggio del centro commerciale Afimall City di Mosca è stato completamente spento. Lo hanno dichiarato i servizi operativi, come riporta la Tass. Il servizio stampa del ministero delle Emergenze russo ha confermato lo spegnimento dell’incendio. “Non sono state segnalate vittime”, ha dichiarato il ministero. L’area dell’incendio era di 30 metri quadrati. Nella zona hanno preso fuoco materiali da costruzione e bombole pressurizzate. Molte di queste sono esplose. Il centro commerciale non è stato evacuato e sta operando come di consueto.

