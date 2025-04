Il leader di Kiev Zelensky: "Pronto a incontrare Trump in Vaticano"

Il presidente russo Vladimir Putin ha offerto di fermare l’invasione dell’Ucraina lungo l’attuale linea del fronte, nell’ambito degli sforzi per raggiungere un accordo di pace con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta il Financial Times citando fonti.

Zelensky: “Pronto a incontrare Trump in Vaticano”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso la sua disponibilità a incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Vaticano, dove entrambi saranno per i funerali di papa Francesco. Lo ha annunciato durante un briefing, come riporta Ukrinform. Alla domanda se fosse previsto un incontro tra i leader dell’Ucraina e degli Stati Uniti in Vaticano, Zelensky ha risposto: “Siamo sempre pronti a incontrare i partner degli Stati Uniti. Sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata