Il vicepresidente americano incontrerà Modi sui dazi

Il vicepresidente Usa JD Vance è arrivato in India per una visita di quattro giorni. New Delhi cerca di evitare i dazi statunitensi e negoziare un accordo commerciale bilaterale con Washington. Vance incontrerà il primo ministro Narendra Modi nel primo giorno della sua visita. I due leader dovrebbero discutere dei rapporti bilaterali delineati a febbraio, quando Modi incontrò il presidente Donald Trump a Washington.

Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’India e i due Paesi stanno conducendo negoziati con l’obiettivo di siglare un accordo commerciale bilaterale quest’anno. Si sono posti l’ambizioso obiettivo di più che raddoppiare il loro commercio bilaterale, portando il valore a 500 miliardi di dollari entro il 2030.

