È accusato di aver "giustificato" il terrorismo

È iniziato in un tribunale di Mosca il processo al politico dell’opposizione russa Sergei Udaltsov, accusato di aver “giustificato” il terrorismo. Udaltsov, leader dell’Avanguardia della Gioventù Rossa e attivista del Fronte di Sinistra, ha negato le accuse, affermando che siano tutte inventate. “Sono sempre stato un patriota russo e non ho mai sostenuto il terrorismo”, ha dichiarato in una gabbia di vetro prima dell’udienza.

Udaltsov, leader delle proteste russe del 2012 contro Vladimir Putin, ha duramente criticato il presidente russo, ma ha sostenuto quella che Mosca chiama “operazione militare” speciale in Ucraina. Le accuse riguardano i suoi post a sostegno dei membri di un gruppo marxista arrestati per aver creato una “comunità terroristica” nella città di Ufa, a circa 1.400 chilometri a est di Mosca. Se condannato, rischia cinque anni di carcere.

